Israëlische defensieminister: oorlog Gaza is nieuwe fase ingegaan

Volgens de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant is de oorlog in Gaza een nieuwe fase ingegaan, schrijven Israëlische media. Nadat Israël vrijdagavond de operaties op de grond in de smalle strook "uitbreidde", zegt Gallant dat de operaties doorgaan "tot een nieuwe order". De defensieminister zegt in een videotoespraak dat de Israëliërs via de lucht en de grond de Gazastrook aanvallen, waar de strijders van Hamas zitten. Volgens Gallant worden tunnels en andere infrastructuur beschoten, maar is ook het leiderschap van Hamas een doelwit. Hij herhaalde de Israëlische oproep dat alle burgers van het noorden naar het zuiden moeten trekken om de bombardementen te ontlopen. Ook in het midden en het zuiden van Gaza worden regelmatig luchtaanvallen gemeld.