VN: grondoffensief kan leiden tot nog eens duizenden burgerdoden

De VN-mensenrechtenchef Volker Türk maakt zich ernstige zorgen over een mogelijke grote grondinvasie van Israël in de Gazastrook. Hij waarschuwt voor nog eens duizenden doden als het zover zou komen. Türk voorspelt dat een invasie "catastrofale gevolgen" zal hebben en baseert zich daarvoor op "eerdere militaire operaties in het 56 jaar aanslepende conflict".

Türk hekelt ook de bombardementen op de telecominfrastructuur, waardoor telefonie en internet zo goed als onbeschikbaar zijn in Gaza. "Ambulances en civiele beschermingsteams zijn niet langer in staat de gewonden te lokaliseren, of de duizenden mensen die naar schatting nog onder het puin liggen", zegt hij.

De VN-mensenrechtenchef zegt ook zelf het contact te zijn verloren met zijn collega's in Gaza. "Ik maak me grote zorgen om hen", zegt hij. Collega's van hem verloren al familieleden, vrienden en woningen als gevolg van de Israëlische tegenaanval. De bombardementen in de nacht van vrijdag op zaterdag waren ook volgens Türk de meest intensieve sinds het begin van de oorlog drie weken geleden.

