Ook D66 wil komende week spoeddebat, Kamer terug van reces

Ook D66 wil komende week een debat in de Tweede Kamer over de schrijnende situatie in Gaza. Enkele uren eerder kondigde de SP al aan een spoeddebat te willen over de situatie in Gaza en de stemonthouding door Nederland over een VN-resolutie die oproept tot een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. De twee partijen bundelen hun verzoek. Dat betekent dat de Tweede Kamer terug moet komen van verkiezingsreces om over het verzoek te stemmen. In plaats van de door de VN aangenomen resolutie voor een staakt-het-vuren, "zien we een escalatie van geweld. In plaats van toegang voor hulp, zien we een voortdurende blokkade. Dat leidt tot veel burgerslachtoffers en tot een onveiliger Israël", licht D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op het sociale medium X de noodzaak tot een Kamerdebat toe. Veel andere Kamerfracties uitten eerder forse kritiek op de stemonthouding van Nederland, zoals GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en Volt. Vooralsnog krijgt het kabinet alleen steun van de VVD. De Tweede Kamer is donderdagnacht met verkiezingsreces gegaan.