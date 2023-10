Borrell: Israëlische aanvallen in strijd met humanitair recht

Israël schendt volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell het internationaal humanitair recht in zijn strijd tegen Hamas. "Veel te veel burgers, onder wie kinderen, zijn gedood. Dit is in strijd met het internationaal humanitair recht", zegt Borrell op X. "Gaza is volledig verduisterd terwijl de zware beschietingen doorgaan." "Een pauze in de vijandelijkheden is dringend nodig om humanitaire toegang mogelijk te maken", voegde hij eraan toe. "Wij veroordelen alle aanvallen tegen burgers, inclusief de voortdurende willekeurige raketaanvallen op Israël, en vragen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars." De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) waarschuwt al langer voor de hopeloze situatie waarin de bewoners van de Gazastrook zich bevinden. De elektriciteit is uitgevallen en er is een groot gebrek aan voedsel, water en medicijnen.