Netanyahu: Israël bekijkt ‘elke optie’ om gijzelaars te bevrijden

Premier Benjamin Netanyahu zegt "elke optie" te onderzoeken om vrijlating te bewerkstelligen van de meer dan 220 gijzelaars in de Gazastrook. Die werden op 7 oktober door Palestijnse militanten naar dit gebied gebracht en zitten sindsdien vast. De Israëlische minister-president had zaterdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de familieleden van de gijzelaars. Die eisten van hem tekst en uitleg over hoe de regering denkt ze vrij te krijgen. Netanyahu deed geen toezeggingen over een ruilovereenkomst, maar vertelde de families dat de autoriteiten "elke optie zouden uitputten om hen naar huis te brengen". Hamas maakte eerder zaterdag bekend bereid te zijn alle gegijzelden over te dragen in ruil voor de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen in Israël. Netanyahu verwacht dat de oorlog in de Gazastrook "lang en moeilijk" zal zijn. Israëlische grondtroepen trokken vrijdag de grens over en zijn nu al meer dan 24 uur actief in het Palestijnse gebied. "De oorlog in de Gazastrook zal lang en moeilijk zijn en we zijn erop voorbereid."