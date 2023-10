4 tips om je bril veilig schoon te maken

Je ziet het eigenlijk iedere dag wel iemand doen: zijn/haar bril schoonmaken met een tissue, of met een theedoek of iets anders dat ongeschikt is en mogelijk schadelijk.

Hoe moet het wel?

Je bril schoonmaken is een belangrijke taak om de levensduur van je bril te verlengen en om scherp zicht te behouden. Hier zijn enkele tips om je bril schoon te maken: