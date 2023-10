Meer Israëlische troepen trekken Gaza binnen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn meer Israëlische troepen de Gazastrook binnengetrokken, meldt een woordvoerder van het leger. Die voegen zich bij de Israëlische soldaten die al sinds vrijdagnacht aanwezig zijn in het gebied. Het leger communiceert niet over de omvang van de grondoperatie. Sinds vrijdagavond is er een permanente Israëlische aanwezigheid in Gaza. De twee nachten ervoor trokken troepen telkens Gaza binnen voor kortdurende operaties, om daarna weer naar Israëlisch grondgebied terug te keren. De Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, noemt de grondoperatie van dit weekend "een nieuwe fase" van de oorlog. Volgens een legerwoordvoerder wordt "de omvang van de grondactiviteiten en de aanwezigheid van strijdkrachten in de Gazastrook" geleidelijk uitgebreid.