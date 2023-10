Netanyahu biedt excuses aan voor sneer naar veiligheidsdiensten

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn excuses aangeboden voor een tweet waarin hij de leiding van de veiligheidsdiensten verwijten maakt over de aanval van Hamas, schrijft de krant Haaretz. Hij neemt hen kwalijk dat hij verkeerd zou zijn ingelicht voor de verrassingsaanval op 7 oktober. De tweet is inmiddels verwijderd. In de aanvankelijke tweet stond dat Netanyahu nooit gewaarschuwd was voor de plannen van Hamas. De veiligheidsdiensten zouden hem hebben gezegd dat Hamas was "afgeschrikt". Netanyahu kreeg veel kritiek op zijn sneer, onder andere van Benny Gantz, de oud-minister die voor de oorlog in de oppositie zat, maar is toegetreden tot een tijdelijk oorlogskabinet. Hij zei dat de premier zijn uitspraken moest terugnemen. Dat deed Netanyahu dus ook, waarbij hij zijn volledige vertrouwen in de veiligheidsdiensten uitsprak.