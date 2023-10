Al Jazeera: bombardementen op gebied rond al-Quds-ziekenhuis Gaza

Volgens een correspondent van Al Jazeera in de Gazastrook wordt het gebied rond het al-Quds-ziekenhuis gebombardeerd door Israël. Het gebouw zou zelf nog niet geraakt zijn, maar er heerst veel angst onder de patiënten van het ziekenhuis dat eerder opdracht kreeg van Israël om te evacueren. De ziekenhuisdirecteur zegt dat hij het gebouw niet zal evacueren, omdat dit zou resulteren in de dood van patiënten, onder wie vroeggeboren baby's. Er zijn volgens Al Jazeera ongeveer 14.000 mensen, inclusief medewerkers en mensen die daar onderdak zoeken, omdat ze gevlucht zijn. Israël heeft herhaaldelijk beweerd dat Hamas zich opzettelijk schuilhoudt in ziekenhuizen, die ze als schild zouden gebruiken tegen bombardementen. Daar zijn geen bewijzen voor. Mensenrechtenorganisaties benadrukken dat aanvallen op ziekenhuizen tegen het internationaal oorlogsrecht in gaan.