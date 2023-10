Aanklager internationaal strafhof aangekomen bij Rafah-grensovergang, wil naar Gaza

Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, is aangekomen bij de Rafah-grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook. In een video op X zegt Khan dat hij een bezoek wil brengen aan Gaza en aan Israël.

Khan kan nu de grens nog niet over, net als vele vrachtwagens met humanitaire hulp die vaststaan in Egypte. Slechts mondjesmaat wordt hulp toegelaten om de grens over te gaan. Israël is bang dat Hamas kan profiteren van alle goederen die de Gazastrook binnenkomen. Khan vindt dat de noodhulp voor burgers op geen enkele manier moet worden tegengehouden.

De hoofdaanklager van het in Den Haag gevestigde ICC wijst op de rechten van burgers onder het internationale humanitaire recht. Het zou crimineel zijn om die rechten in te perken.

Khan zegt ook dat het ICC zowel onderzoeken heeft lopen naar vermeende misdaden van de kant van Israël als van Hamas. "Het is belangrijk om nu feiten van beschuldigingen te scheiden."