Opnieuw spreekverbod voor Trump in rechtszaak verkiezingen

Voormalig Amerikaans president Donald Trump krijgt opnieuw een spreekverbod in de rechtszaak tegen hem rond de presidentsverkiezingen van 2020. Dat besliste een federale rechter in Washington op zondag. Trump had opschorting van het verbod gekregen in afwachting van een hoger beroep.

Krachtens het verbod mag Trump zich niet uitlaten over de speciale aanklager in zijn zaak, noch over mensen die zouden kunnen worden opgeroepen om te getuigen over zijn pogingen om zijn verlies tegen huidig president Joe Biden ongedaan te maken. Trump, opnieuw presidentskandidaat voor de Republikeinen, kreeg op verzoek van het ministerie van Justitie een zogeheten gag order opgelegd nadat hij speciaal aanklager Jack Smith onder meer een "gestoorde gek" en een "bandiet" noemde. Trump heeft kleinerende opmerkingen gemaakt over de aanklagers in elk van de vier strafzaken die hem boven het hoofd hangen. Ook is hij uitgevaren tegen de hoofdofficier van justitie van de staat New York die hem voor de rechter wil brengen wegens fraude. Voor het overtreden van een ander spreekverbod kreeg hij al een boete.