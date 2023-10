Helft van de rechters en officieren van justitie bedreigd

De helft van de officieren van justitie en rechters heeft in hun werk te maken gehad met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van Platform Investico en De Groene Amsterdammer onder leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor officieren en rechters.

Van de officieren die op de enquête reageerden heeft zelfs twee derde te maken gehad met bedreigingen. Die variëren van online intimidatie en onvrede die 'duidelijk geuit wordt' in de rechtszaal, tot officieren en rechters die thuis worden opgezocht en fysieke (doods)bedreigingen krijgen. Een derde van de bedreigingen vond plaats in zaken rondom georganiseerde misdaad.

Nederland heeft 2500 rechters, bijna 10 procent daarvan reageerde op de enquête. Van de 900 officieren in Nederland heeft zo'n 15 procent gereageerd. In totaal waren er bijna vierhonderd respondenten. Het is de eerste keer dat er op deze schaal cijfers over de impact van toegenomen dreiging op het werk van de magistratuur naar buiten komen.