Netanyahu hekelt door Hamas gedeelde video van gijzelaars

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hekelt de video die Hamas maandag heeft vrijgegeven van drie gijzelaars die sinds 7 oktober worden vastgehouden. De vrouwen zitten in de 76 seconden durende video naast elkaar en een van hen roept onder meer op tot het sluiten van een deal voor hun vrijlating. Ook wordt kritiek geuit op de regering van Netanyahu. "Wrede, psychologische propaganda", stelt de premier in een reactie. Hij zegt "alles eraan te doen" om ervoor te zorgen dat de vrouwen, die hij bij naam noemt, worden vrijgelaten. Daarmee bevestigt de premier dat de vrouwen op de video inderdaad gijzelaars zijn. Van de zeker 239 personen die volgens Israël in de Gazastrook werden gegijzeld, zijn er tot dusver vier vrijgelaten. Netanyahu heeft zijn steun uitgesproken aan alle gijzelaars.