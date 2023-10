Israëlische vertegenwoordiger met Jodenster in VN-Veiligheidsraad

De Israëlische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Gilad Erdan, droeg maandag op een vergadering een Jodenster. Hij verklaarde deze pas af te willen doen als de Raad de wreedheden van Hamas zou veroordelen. "Sommigen van u hebben de laatste tachtig jaar niets geleerd. Sommigen van u zijn vergeten waarom dit orgaan is opgericht", zei hij tegen de aanwezigen in de Veiligheidsraad. Volgens Erdan is de Veiligheidsraad stil gebleven nadat Hamas op 7 oktober meer dan 1300 Israëliërs doodde en 230 mensen gijzelde. De Veiligheidsraad heeft tot u toe geen enkele resolutie over het conflict aangenomen, omdat er verdeeldheid is over een staakt-het-vuren en over het afkeuren van de gruwelijke aanval van Hamas en de eveneens buitengewoon gewelddadige reactie van Israël daarop.