Minister Dijkgraaf stuurt brief aan scholieren: “Kies als vwo’er vaker voor een mbo-opleiding”

Terwijl de kantoren zich vullen met bullshitjobs, is er een schreeuwend tekort ontstaan aan praktisch opgeleide mensen. Die ook allang niet meer zoveel minder verdienen dan theoretisch opgeleiden. Niet voor niets heeft minister Robbert Dijkgraaf een brief gestuurd aan scholieren waarin hij oproept eens vaker voor een mbo-opleiding te kiezen.

Dijkgraaf wil dan ook absoluut niet meer spreken van hoog- of laagopgeleid. "Een studiekeuze komt niet alleen voort uit je vooropleiding, het gaat vooral over de vraag welk type onderwijs bij jou en je talenten past", schrijft hij aan 200.000 scholieren die dinsdag de brief ontvangen. "Ik juich het toe dat mensen een actieve keuze maken, als ze zich goed georiënteerd hebben. Luister naar je eigen stem.” Hij hekelt in de brief het gebrek aan ’maatschappelijke waardering’ voor mbo’ers. Maar hij ziet dat de verschillen kleiner worden. "Gelukkig valt er ook steeds meer geld te verdienen in verschillende sectoren.”

De brief is nodig, want het aantal mbo'ers neemt al jaren af. Op dit moment zijn er 482.000 mbo-studenten, drie jaar geleden waren dat er 25.000 meer. Er zijn wel 6200 havo- en vwo-leerlingen die mbo gingen doen, terwijl dat er vorig jaar maar 4600 waren.