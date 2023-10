Erg goedkoop, maar ‘soms wel super stressvol’: Nooit woonden er zoveel mensen antikraak

Een oude school, klooster, voormalige brandweerkazerne of leeg kantoorpand; wanneer je je aanmeldt voor een antikraakwoning, dan kun je overal terechtkomen. De woonvorm is nog nooit zo populair geweest, tienduizenden mensen hebben op deze manier een dak boven hun hoofd in ons land.

Een eigenaar van een leegstaand pand kan ervoor kiezen om het pand tijdelijk te laten bewonen, zodat ze geen last krijgen van krakers. Dit wordt vaak uitbesteed aan een leegstandbeheerder. "De vraag is misschien wel groter dan ooit", zegt directeur Claudia Duinisveld van Ad Hoc Beheer tegen RTL Nieuws. "Antikraak is de afgelopen jaren een steeds meer geaccepteerde woonvorm geworden. Er zijn ook steeds meer leegstandbeheerders bijgekomen."

Rond de 30.000 mensen wonen antikraak

Zo bestaat er inmiddels ook een branchevereniging, de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN), waar ook Ad Hoc lid van is. "Alle leden samen huisvesten ongeveer 30.000 mensen", vertelt Duinisveld. Er zijn geen officiële cijfers bekend, omdat antikraakwoningen niet worden meegeteld bij de woningvoorraadtelling van het CBS.

"Leegstandbeheerders, of antikraakbureaus, zorgen ervoor dat mensen tijdelijk in een pand kunnen wonen”, legt Mathijs ten Broeke van de Woonbond uit. “Meestal gaat het om panden van vastgoedbedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om panden die gesloopt zullen worden, of waarvan verwacht wordt dat ze langere tijd in de verkoop zullen staan."

Maximaal 299 euro inclusief GWE

De meeste mensen die antikraak wonen zijn jonger dan 35 jaar. "Maar we zien ook wel mensen die ouder zijn en vanwege een scheiding antikraak wonen. Wij vragen 265 euro inclusief de energierekening. Dit is minder dan het maximale bedrag dat beheerders mogen vragen volgens het Keurmerk Leegstandbeheer, namelijk 299 euro inclusief", legt Duinisveld uit. "In samenwerking met verschillende gemeenten regelen wij ook het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen."

Het grote nadeel voor bewoners is dat ze vaak binnen een jaar alweer moeten verhuizen. "Gemiddeld wonen mensen acht maanden op één plek. Het kan dus ook zes maanden zijn of anderhalf jaar. De opzegtermijn is een maand”, aldus Duinisveld. Maar met een beetje geluk krijg je iets meer tijd en tegelijk een nieuwe antikraakwoning aangeboden.