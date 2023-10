Militair vervolgd voor belediging van Joden op WhatsApp

Een 24-jarige militair uit Zuid-Holland moet voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verschijnen, omdat hij zich in twee WhatsAppgroepen opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over Joden. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor discriminatie. Het OM zal Defensie inlichten dat er binnen de eenheid waar de militair bij hoort sprake is van normvervaging, aangezien dat uit het onderzoek naar de 24-jarige militair naar voren kwam, aldus het OM dinsdag. In de WhatsAppgroepen waaraan de militair deelnam werd volgens het OM het nationaalsocialisme verheerlijkt. Dat gebeurde via teksten, foto's en filmpjes. De berichten zijn evident beledigend voor Joden, aldus het OM. Beide groepen hadden tientallen leden. De man die nu wordt vervolgd was de enige militair in die groepen, bleek uit onderzoek dat de marechaussee heeft gedaan. Om iemand te kunnen vervolgen voor discriminatie is het een vereiste dat uitlatingen in het openbaar zijn gedaan. De militair heeft zich daar schuldig aan gemaakt vindt het OM, omdat hij de leden van de WhatsAppgroepen niet allemaal persoonlijk kende en daardoor het risico nam dat zijn berichten buiten de groepen verder verspreid zouden worden. Tijdens het onderzoek van de marechaussee bleek dat de normen binnen de eenheid van de militair zodanig zijn dat dat van invloed kan zijn op de integriteit van Defensie. Door de werkgever in te lichten wil het OM Defensie in staat stellen maatregelen te nemen tegen racisme, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.