Gaza: brandstof ziekenhuizen over een paar uur op

De generatoren van twee grote ziekenhuizen in de Gazastrook zijn door brandstofgebrek "slechts een paar uur verwijderd" van uitschakeling, meldt Al Jazeera op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad en het zogenoemde Indonesische Ziekenhuis in Bait Lahia. "We roepen al onze broeders in olieproducerende landen op om dringend in te grijpen en het al-Shifa-ziekenhuis en het Indonesische Ziekenhuis te voorzien van de brandstof die nodig is om levens van zieken en gewonden te redden", zei een woordvoeder van het ministerie. Israël weigert nog steeds brandstof binnen te laten in de Gazastrook, naar eigen zeggen uit vrees dat de brandstof in handen komt van Hamas.