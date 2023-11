Sneller én veiliger: binnenkort zonder paspoortcontrole het vliegtuig in

Vanaf volgende week start een proef waarbij reizigers tussen Nederland en Canada geen paspoort meer hoeven te laten zien voordat ze boarden. Dat is namelijk eerder al gecheckt. Uiteindelijk moet er een Europees systeem komen waarbij reizigers uit 63 landen via gezichtsherkenning of een vingerafdruk worden gecontroleerd.

Nu nog moet iedereen van buiten de Schengenzone door de douane worden gecheckt. "Door dit nu vooraf en digitaal te doen, weten we vooraf welke reizigers een grondige controle moeten ondergaan. De reiziger zonder extra controle hoeft alleen maar zijn paspoort te ’tappen’ bij een speciale poort op Schiphol en kan sneller door de grenscontrole”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Hoe dat in zijn werk gaat? Een reiziger zet zijn paspoort plus foto op zijn telefoon, waar de instapkaart ook al op staat. Dat kan allemaal in één keer vooraf gecheckt worden. Op het vliegveld wordt dan alleen nog het gezicht gescand en vergeleken met de telefoongegevens.

De luchthaven van Frankfurt kondigde al aan nog dit jaar reizen op basis van gezichtsherkenning voor iedereen mogelijk te maken. Gezichtsherkenning moet een einde maken aan de lange wachtrijen. IATA-voorman Willie Walsh reageert in De Telegraaf: "De tijdswinst kan gigantisch zijn, zeker als het richting de dertig minuten gaat."

Nadeel is er ook: de privacy van de reizigers is in het geding. Privacywaakhond Bits of Freedom en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben dan ook nog vragen, bijvoorbeeld over het feit dat vingerafdrukken en de gezichtsscan van inwoners uit die 63 landen worden opgeslagen en gekoppeld aan politiesystemen, als ze naar de EU reizen. Gezichtsherkenning werkt bovendien nog niet perfect. Als je veel op een verdachte lijkt, kun je zomaar door de politie uitgekozen worden.