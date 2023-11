Leger Israël: sinds oorlog ruim 11.000 doelen getroffen in Gaza

Het Israëlische leger zegt tijdens de oorlog met Hamas meer dan 11.000 doelen van "terroristische organisaties" te hebben aangevallen in de Gazastrook. Bij deze aanvallen zijn volgens de strijdkrachten onder anderen Hamasleiders gedood. Israël begon met de massale bombardementen als reactie op een verrassingsoffensief van Hamas vanuit de Gazastrook. Het leger is ook bezig met militaire operaties op de grond. De lokale autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat door de oorlog, die op 7 oktober uitbrak, meer dan 8500 doden zijn gevallen.