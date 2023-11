Meer doden dan geboortes in Nederland: ‘Uitzonderlijk’

De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van dit jaar gegroeid tot 17,9 miljoen inwoners, maar de natuurlijke aanwas (geboortecijfer min sterftecijfer) voor deze periode is voor het eerst negatief. Het CBS noemt deze bevolkingsontwikkeling 'uitzonderlijk'.

Er stierven meer mensen dan dat er kinderen geboren werden. Wel vestigden zich per saldo (immigratie min emigratie) liefst 111.600 migranten in Nederland. Dit is 76.400 lager dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral door de golf aan Oekraïense vluchtelingen die grotendeels is opgedroogd. Maar ook uit vrijwel alle andere landen viel het saldo buitenlandse migranten dit jaar lager uit.

18 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde

Over de eerste drie kwartalen van 2011 berekende het CBS nog een natuurlijke aanwas van 35.900, maar dit cijfer was in 2017 al meer dan gehalveerd (15.200), was vorig jaar 2800, en is dit jaar voor het eerst negatief (-900). Er werden van januari tot en met september 2023 maar 123.400 kinderen geboren; 3400 minder dan in 2022.

Sinds 2020 is het aantal sterfgevallen relatief hoog. Ook in de eerste drie kwartalen van 2023 is de sterfte hoger dan verwacht en zijn er perioden met oversterfte geweest. In totaal stierven 124.300 inwoners van Nederland.