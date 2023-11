ProRail zet extra materieel en personeel in op spoor om storm

ProRail gaat donderdag extra sleepvoertuigen en personeel op het spoor inzetten vanwege storm Ciarán. ProRail zet een extra wegsleeplocomotief in voor als treinen door het slechte weer stranden op het spoor. Ook heeft het zogeheten Unimogs tot zijn beschikking. Dat zijn een soort kleine vrachtwagens die op het spoor kunnen rijden om treinen weg te slepen. De Unimogs kunnen pas sinds 1 oktober gebruikt worden, omdat er een speciale training nodig is om de voertuigen te besturen. Een woordvoerder zegt dat ProRail ook genoeg bestuurders klaar heeft staan voor donderdag. Ook wordt er op een aantal plekken extra personeel ingezet om eventuele storingen af te handelen. Vooralsnog lijkt de verwachte storm geen invloed te hebben op de dienstregeling, laat de NS weten. Een woordvoerder zegt dat de spoorwegmaatschappij de weersverwachting "nauwlettend" in de gaten houdt. De NS raadt reizigers wel aan om regelmatig de reisplanner te raadplegen.