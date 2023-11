Opgestapte VN-functionaris noemt acties Israël in Gaza genocide

Een topfunctionaris voor de mensenrechten van de VN, die zaterdag ontslag nam vanwege de wijze waarop deze organisatie de oorlog in Gaza behandelt, heeft tegen Al Jazeera gezegd dat de acties van Israël in Gaza neerkomen op "genocide". Craig Mokhiber, tot voor kort directeur van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN in New York, zei ook dat een tweestatenoplossing niet langer een haalbare optie is voor de Palestijnen. "En dat weet iedereen." Bewijzen dat er sprake is van genocide is vaak moeilijk, zei Mokhiber, "omdat er een aantoonbare intentie moet zijn om een bepaalde groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen". Dat ligt met de acties van Israël in Gaza volgens hem anders. "In dit geval is de intentie van de Israëlische leiders zo expliciet en publiekelijk verklaard door de premier, de president, door hoge ministers van het kabinet, door militaire leiders, dat opzet makkelijk is aan te tonen. Hun intenties zijn onderdeel van het publieke domein." In het gesprek met Al Jazeera vroeg Mokhiber zich ook af waarom de VN de kwestie "fundamentele mensenrechten van de Palestijnen" niet heeft opgepakt. Dat is volgens hem immers "waar we om vragen onder alle andere omstandigheden in de wereld". Mokhiber, geboren in de Verenigde Staten als zoon van een Libanees-Amerikaanse vader, werkte sinds 1992 voor de VN en bekleedde verschillende prominente functies, waaronder senior mensenrechtenadviseur in de Palestijnse Gebieden, Afghanistan en Soedan. In de jaren negentig woonde hij vanwege zijn werk voor de VN in de Gazastrook. In zijn ontslagbrief aan de Hoge Commissaris voor mensenrechten, die nadien viraal is gegaan, schreef Mokhiber dat de VN er ook niet in geslaagd was eerdere genocides in Rwanda, Bosnië, Iraaks Koerdistan en Myanmar te voorkomen. "Hoge Commissaris, we falen opnieuw", schreef hij. "De huidige massale slachting van het Palestijnse volk, geworteld in een etnisch-nationalistische koloniale ideologie, in voortzetting van tientallen jaren van systematische vervolging gebaseerd op hun status als Arabieren, laat geen ruimte voor twijfel."