Biden pleit voor een ‘pauze’ in de oorlog tussen Israël en Hamas

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag gezegd dat er een "pauze" nodig is in de oorlog tussen Israël en Hamas, melden diverse Amerikaanse media. "Ik denk dat we een pauze nodig hebben", zei Biden tijdens een campagnereceptie in de midden-westelijke staat Minnesota, nadat hij was onderbroken door een demonstrant die opriep tot een staakt-het-vuren in Gaza. Gevraagd om een toelichting zei hij: "Een pauze betekent dat je tijd krijgt om de gevangenen eruit te krijgen." De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde vorige week dat "humanitaire pauzes moeten worden overwogen", zodat essentiële hulp als voedsel, water en medicijnen Gaza kan binnenstromen. Ook de Europese Unie deed vorige week een dergelijke oproep. Biden had het woensdag echter nadrukkelijk over een pauze om te kunnen onderhandelen over de 243 gijzelaars die sinds 7 oktober in handen zijn van Palestijnse militanten.