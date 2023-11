Saudische royals stoppen 12,5 miljoen euro in noodfonds voor Gaza

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman (38), hebben samen 50 miljoen riyal (omgerekend zo'n 12,5 miljoen euro) gedoneerd aan een staatsfonds voor Palestijnen in de Gazastrook. Dat hulpfonds werd donderdag gelanceerd door noodhulporganisatie KSRelief, meldt staatspersbureau SPA. Hoe en wanneer de hulp verstrekt gaat worden, is niet bekendgemaakt. Ook burgers kunnen een donatie te doen. Saudi-Arabië is van oudsher een van de landen die jaarlijks veel (financiële) steun geeft aan de Palestijnse gebieden. Sinds de volledige blokkade van de Gazastrook door Israël, vlak na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, is een groot tekort ontstaan aan met name essentiële hulpgoederen. Medische hulpmiddelen, water, voedsel en elektriciteit worden inmiddels mondjesmaat weer toegelaten.