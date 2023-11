Trein rijdt tegen boom in Haelen

In Haelen, niet ver van Roermond, is een trein donderdagmiddag tegen een boom gereden die op het spoor lag. Volgens ProRail is de trein niet ontspoord. Niemand raakte gewond. Er zaten rond de tweehonderd reiziger in de trein. Ze zijn uit de intercity gehaald en worden met bussen naar een naburig station gereden, aldus de NS. De bovenleiding is kapot. Voorlopig is tussen Roermond en Weert geen treinverkeer mogelijk. Aan een oplossing wordt gewerkt, aldus ProRail. De trein reed in de richting van Weert met eindbestemming Enkhuizen. Tussen Weert en Roermond worden bussen ingezet. Volgens de woordvoerster van de NS moeten busreizigers wel rekening houden met de drukte tijdens de spits. Reizigers vanuit Eindhoven moeten via Venlo en Roermond reizen, en omgekeerd. Ook op deze route geldt dat het erg druk is, aldus de NS.