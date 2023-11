Programmaker Tim den Besten heeft een zeldzame vorm van kanker

Programmamaker Tim den Besten heeft een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft zijn advocaat HJ van der Tak donderdag namens Den Besten en zijn familie aan het ANP gemeld. Omroep VPRO liet eerder op de dag weten dat de opnames van het programma Timmyland waren stilgelegd omdat Den Besten ziek is. "Naast de lichamelijke gevolgen had en heeft Tims ziekte grote impact op zijn geestelijke gezondheid", laat van der Tak weten in een verklaring namens de familie. "De precieze diagnose is recent vastgesteld en momenteel worden de uitslagen van de laatste onderzoeken afgewacht, voordat met behandeling kan worden begonnen." Den Besten legde al zijn werkzaamheden vorige maand al neer. De VPRO bracht het nieuws van het stilleggen van het programma Timmyland donderdag naar buiten toen via juicekanalen allerlei speculaties de ronde deden over de afwezigheid van Den Besten op sociale media. Den Besten en medepresentator Nicolaas Veul rondden eerder dit jaar wel de nieuwe programmaserie 100 dagen in de vergeten wijk af. In de nieuwe reeks gaan de twee programmamakers aan de slag als sociaal werker. Eerder maakten de twee de series 100 dagen voor de klas en 100 dagen in je hoofd, over het onderwijs en de psychiatrie. 100 dagen in de vergeten wijk is vanaf eind deze maand te zien.