Amsterdam gaat de strijd aan met fatbikes

Fatbikes zijn veel Amsterdammers een doorn in het oog. Het stadsbestuur vindt het tijd voor maatregelen, zoals meer controles en een kentekenplicht, schrijft Het Parool.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst gaat de strijd aan met fatbikes. Dat zal niet van de een op de andere dag gaan, zoals ook het bestrijden van Airbnb, het weren van flitsbezorgers en het verbannen van scooters naar de rijbaan meerdere jaren nodig had. Maar met de aangekondigde plannen geeft de wethouder wel een duidelijk signaal af.

In een brief aan de gemeenteraad laat Van der Horst weten zich ten eerste zorgen te maken. Vaak zijn fatbikes opgevoerd, dragen de (jonge) gebruikers geen helm waardoor hun eigen gezondheid bij een ongeluk gevaar loopt en zijn bestuurders onverzekerd. Ze dragen ook bij aan drukte en snelheidsverschillen op de fietspaden die weer resulteren in een toenemend gevoel van onveiligheid.