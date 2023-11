VN: 23 doden in opvanglocaties Gaza door luchtaanvallen Israël

Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn donderdag zeker 23 doden gevallen op vier hulplocaties van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Tientallen mensen raakten gewond bij de aanvallen. Dat meldt OCHA, het humanitaire agentschap van de Verenigde Naties.

Volgens OCHA verblijven er zo'n 20.000 mensen op de vier getroffen locaties. In totaal zijn volgens de organisatie inmiddels 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen in Gaza, van wie er ruim 690.400 in door UNRWA gerunde opvangfaciliteiten verblijven. Sinds de start van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook als vergelding voor de aanval van Hamas op 7 oktober, zijn volgens OCHA 72 medewerkers van UNRWA omgekomen en bijna vijftig faciliteiten van de organisatie beschadigd.