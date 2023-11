Organisaties factchecken uitspraken lijsttrekkers over asiel

Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International en Save the Children, gaat uitspraken van lijsttrekkers over asiel en migratie tijdens debatten controleren op onwaarheden.

De organisaties willen politieke partijen "hiermee aanmoedigen de verkiezingsdebatten niet te gebruiken om het asieldebat verder te polariseren door onjuiste informatie of halve waarheden te verspreiden". Ook roepen ze partijen op "om te werken aan concrete oplossingen die recht doen aan vluchtelingen en de gemeenten die hen opvangen". Door het factchecken hopen de organisaties kiezers feitelijk te informeren over asiel en migratie.

Bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Frank Candel zegt dat zijn organisatie al jaren ziet "hoe vluchtelingen worden gebruikt voor politiek gewin". Daardoor neemt volgens hem het vertrouwen in de draagkracht van onze samenleving af. "Als politici de verantwoordelijkheid willen nemen voor de terechte zorgen in de samenleving over migratie, dan moeten ze zich baseren op feiten in plaats van onwaarheden." Pim Kraan, directeur van Save the Children, sluit zich hierbij aan. "Politieke verschillen mogen er uiteraard zijn, maar het debat vervuilen met onjuistheden is iets heel anders."

Het eerste debat dat live gefactcheckt wordt, is het eerste RTL Verkiezingsdebat op zondag. Daarna volgen nog een aantal RTL-debatten, het EenVandaag-verkiezingsdebat en het NOS-slotdebat. De organisaties delen hun bevindingen op social media via de hashtag #asielfabels. Voorafgaand aan de debatten hebben de organisaties een overzicht met, naar eigen zeggen, feitelijke informatie gedeeld met de deelnemende politieke partijen.