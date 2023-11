Hamas: veel doden door aanval op ambulancekonvooi

Functionarissen van Hamas zeggen dat er veel doden zijn gevallen door een Israëlische aanval op een konvooi van ambulances in de Gazastrook. Om hoeveel doden het zou gaan, werd niet duidelijk. De aanval zou hebben plaatsgevonden bij het Al Shifa ziekenhuis. Volgens een verslaggever van de Arabische nieuwszender Al Jazeera is dat het grootste ziekenhuis in de Gazastrook. Een verslaggever van het Franse persbureau AFP zag meerdere lichamen liggen bij een beschadigde ambulance. Het konvooi van ambulances zou gewonde Palestijnen vervoeren naar de grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah. Het Palestijnse gezondheidsministerie meldt dat er tussen de vijftien en twintig zwaargewonden in de ambulances werden vervoerd. Israël zegt onderzoek te doen naar het voorval naar aanleiding van de berichten.