Kostbare viool gestolen uit trein op Amsterdam Centraal

Uit een trein op Amsterdam Centraal is afgelopen zondag een kostbare viool gestolen. Het gaat om een bijzonder exemplaar met een waarde van ruim 30.000 euro, zo heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

"De eigenaresse wil graag haar viool terug en de politie houdt met alle plezier de dader van de diefstal aan", zo staat in een politiebericht met daarbij een foto van het instrument. De viool zit in een rechthoekige, donkerkleurige koffer en werd rond 16.30 uur weggenomen in een internationale trein op Amsterdam Centraal, die op het punt stond te vertrekken naar Duitsland.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. "Mogelijk is de viool te koop aangeboden of bespeelt iemand ineens dit unieke instrument."