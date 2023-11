Yeşilgöz (VVD) en Wilders (PVV) botsen hard over aanpak asiel

De prille liefde tussen VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz en PVV-voorman Geert Wilders lijkt stevig bekoeld. De twee partijleiders botsten vrijdagavond hard over het asielbeleid in het NPO Radio 1-verkiezingsdebat. Yeşilgöz zei enige tijd geleden PVV niet uit te sluiten als coalitiepartner, maar vrijdagavond liet ze weten dat het "lang zoeken naar een overeenkomst is" na alles wat Wilders over de asielaanpak zei. "Ik heb helemaal niets met wat hij hier verkondigt", zei Yeşilgöz.

De VVD-leider verweet Wilders niet met oplossingen te komen die Nederland "verder helpen", maar juist met voorstellen die het land "kapot" maken. Bovendien zijn veel van de PVV-voorstellen wettelijk onmogelijk, zoals het onmiddellijk invoeren van een asielstop, wierp Yeşilgöz de PVV'er voor de voeten.

Op zijn beurt verweet Wilders dat VVD in verkiezingstijd altijd belooft de asielinstroom substantieel te verlagen, maar eenmaal in een kabinet de oren laat hangen naar een partij als D66, die een humaner asielbeleid voorstaat. "De VVD is totaal onbetrouwbaar", zei Wilders.

Ook CDA-leider Henri Bontenbal viel Yeşilgöz hard aan. Hij noemde het een "strategische blunder" dat VVD voor de zomer de stekker uit het kabinet trok omdat de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en CU) niet tot overeenstemming konden komen over nieuwe asielafspraken. Yeşilgöz sneerde naar Bontenbal dat het CDA altijd "stoere praatjes aan talkshowtafels" heeft, maar "als het gaat over onderhandelingen en het voor elkaar krijgen van dingen, dan bent u er nooit."