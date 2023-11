Israëliërs moeten ‘goed nadenken’ over reis naar buitenland

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Israëliërs gevraagd goed na te denken over een eventuele reis naar het buitenland. Door een toename in antisemitische incidenten moeten Israëliërs zich afvragen of een reis naar het buitenland wel "noodzakelijk" is, zegt het ministerie vrijdagavond. Wie wel de grens over gaat, wordt geadviseerd om op geen enkele manier te laten merken dat ze Israëlisch of Joods zijn. Een woordvoerder van de Israëlische regering laat landgenoten op X weten dat voorzichtigheid geboden is in "deze gevaarlijke tijden". Het ministerie adviseert Israëliërs die van plan waren naar onder meer Arabische landen of het Midden-Oosten te reizen, de reis uit te stellen.