Foute vogels krijgen een nieuwe naam

Er zijn vogels met 'foute' namen. Ze zijn genoemd naar slavenhouders of hebben een andere relatie met mensen en zaken waar we ons nu van hebben afgekeerd. Er zijn mensen die vinden dat de sporen van ons verleden dienen te worden uitgewist en dus moeten die foute volgels ook opnieuw een naam krijgen.

De American Ornithological Society (AOS) stelt voor om de namen van 152 vogels in Noord-Amerika te veranderen om hun associatie met historische figuren die verband houden met de slavernij aan te pakken. De stap is een reactie op de voortdurende controverse rond de namen van soorten als Audubon's pijlstormvogel, Lincoln's Sparrow en Bachman's Warbler. De AOS is van plan te zoeken naar alternatieve namen voor alle vogelsoorten die naar individuen zijn vernoemd, omdat het beoordelen van de acties van elke naamgenoot onpraktisch is en tot zeer beladen debatten zou leiden. Bovendien is de commissie van plan drie andere vogels te hernoemen vanwege aanstootgevende of onnauwkeurige connotaties in hun huidige namen. Deze omvatten de vleesvoetpijlstormvogel, eskimowulp en incaduif.

Het besluit om de namen van vogels te veranderen is niet uniek voor de Verenigde Staten, aangezien stemmen in Nederland ook oproepen tot de vervanging van wetenschappelijk genoemde soorten met problematische associaties. Er is bijvoorbeeld een kever vernoemd naar Adolf Hitler, die nu wordt bedreigd vanwege de vangst en verkoop aan neonazi's.