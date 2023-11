Britse krant: duizend kraters in Gaza zichtbaar vanuit de ruimte

In de Gazastrook zijn na aanhoudende bombardementen meer dan duizend kraters te zien in een gebied van circa 10 vierkante kilometer. Dat bericht de Britse krant The Guardian, die satellietbeelden analyseerde van het dichtbevolkte kustgebied met ruim 2 miljoen inwoners. De beelden dateren van 30 oktober en geven een beeld van de grootschalige verwoestingen in de Gazastrook. In een gebied van een halve kilometer breed is een groep woonblokken zo zwaar gebombardeerd dat vanuit de ruimte ongeveer honderd kraters zichtbaar zijn, schrijft de krant. Gepubliceerd beeldmateriaal toont ook beschadigde gebouwen en gepantserde voertuigen. Israël probeert in het gebied met luchtaanvallen en grondtroepen de militante Hamasbeweging uit te schakelen. Die voerde begin oktober een verrassingsaanval uit op Israël. Toen vielen volgens Israëlische functionarissen zo'n 1400 doden, vooral burgers. In de Gazastrook zijn volgens de Palestijnse autoriteiten door Israëlische aanvallen inmiddels meer dan 9000 doden gevallen, onder wie ook duizenden kinderen.