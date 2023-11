NBC: Westen in gesprek met Kyiv over mogelijk vredesoverleg

Amerikaanse en Europese functionarissen praten discreet met Oekraïne over een mogelijk toekomstig vredesoverleg met Rusland, bericht het Amerikaanse NBC News. De nieuwszender baseert zich op informatie van ingewijden. In de gesprekken zou in algemene zin zijn aangekaart wat Oekraïne mogelijk moet opgeven om een vredesdeal te kunnen sluiten, zeggen die bronnen. Dat dergelijke gesprekken nu worden gevoerd, heeft volgens NBC te maken met de militaire situatie in Oekraïne en de politieke situatie in het Westen. Er zou worden gevreesd dat de oorlog zich in een patstelling bevindt en dat het politiek steeds lastiger kan worden om Oekraïne van voldoende steun te voorzien. NBC bericht dat de Amerikaanse regering vooral bezorgd is over Oekraïense verliezen op het slagveld. "Mankracht staat bovenaan de lijst met zorgen van de regering", zegt een ingewijde. Die legde uit dat westerse landen wapens kunnen blijven leveren aan Oekraïne, "maar daar hebben ze weinig aan zonder troepen die daar gebruik van kunnen maken". Politiek gevoelig Gesprekken over mogelijke toekomstige onderhandelingen met Moskou liggen politiek gevoelig. "Oekraïne beslist zelf over onderhandelingen", benadrukt een woordvoerster van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. "Onze focus is Oekraïne blijven steunen terwijl ze hun vrijheid en onafhankelijkheid verdedigen tegen Russische agressie." De Amerikaanse regering heeft volgens NBC overigens geen aanwijzingen dat Rusland bereid is tot vredesoverleg. President Vladimir Poetin denkt volgens westerse functionarissen nog steeds dat hij het conflict langer kan volhouden dan het Westen. Hij zou erop rekenen dat er in westerse landen op enig punt geen steun onder de bevolking meer is voor de dure steunpakketten voor Oekraïne.