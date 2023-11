Doden en tientallen gewonden gemeld na luchtaanval op school Gaza

De Palestijnse autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat zeker 12 mensen om het leven zijn gekomen door een luchtaanval op een school. Ook raakten zeker 54 mensen gewond. Nieuwszender Al Jazeera bericht dat het gaat om een grote VN-school in vluchtelingenkamp Jabalia, in het noorden van de Gazastrook. In de school zouden duizenden mensen een veilig heenkomen hebben gezocht voor aanhoudende bombardementen. De Palestijnse autoriteiten in het gebied houden Israël verantwoordelijk voor de beschieting van de school. De Israëlische strijdkrachten hebben nog niet gereageerd.