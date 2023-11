Israël opent vluchtroute naar zuiden Gaza voor enkele uren

De Israëlische strijdkrachten zeggen dat een belangrijke weg door de Gazastrook zaterdag drie uur kan worden gebruikt door Palestijnen. Die worden aangemoedigd om naar het zuiden van het gebied te vluchten, weg van het zwaartepunt van de strijd in het noorden. De Salah al-Din-weg kan worden gebruikt tussen 13.00 en 16.00 uur plaatselijke tijd, melden de strijdkrachten in een Arabischtalig bericht op sociale media. "Als je geeft om jezelf en je naasten, volg dan onze instructie en vertrek naar het zuiden", staat in de tekst. Israël roept Palestijnen in het dichtbevolkte gebied al langer op het naar het zuiden te vluchten vanwege de oorlog met Hamas. De Amerikaanse speciale gezant David Satterfield zei zaterdag dat zo'n 800.000 tot een miljoen mensen daar gehoor aan hebben gegeven. In het noorden van de Gazastrook zouden zich nog 350.000 tot 400.000 mensen bevinden.