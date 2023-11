Gijzeling meisje (4) in Hamburg mogelijk te maken met voogdijgeschil

De politie van Hamburg onderhandelt met de gewapende man die op de luchthaven van de Duitse stad zijn 4-jarige dochter gijzelt en heeft vertrouwen in een goede afloop. Dat zegt een politiewoordvoerder in de nacht van zaterdag op zondag. Gevaar voor derden is er inmiddels niet meer.

Volgens de politie is het een "absoluut goed teken" dat de man met de hulpdiensten blijft praten. "Hij wil met ons praten en dat beoordelen we in eerste instantie als heel positief", klinkt het. Volgens het Duitse Bild eist de man voor hem en zijn dochter een vlucht naar Turkije.

De politie gaat uit van een geschil over de voogdij over het kind. De vrouw van de man had eerder bij de politie aangifte gedaan van mogelijke kindontvoering, zo zegt de woordvoerder. Het kind verbleef volgens berichten zaterdag bij de moeder in Stade, in de deelstaat Nedersaksen. De politie gaat ervan uit dat de vader het kind met geweld heeft meegenomen voordat hij naar Hamburg reed en even na 20.00 uur het terrein van de luchthaven op reed.

De politie is met bijzondere eenheden en een psycholoog ter plaatse en onderhandelt in het Turks met de man, die 35 jaar zou zijn. Hij zou meerdere keren in de lucht hebben geschoten en brandende flessen uit de auto hebben gegooid, aldus Bild. Er zouden geen gewonden zijn.

Het vliegtuig waaronder de man zijn auto had geparkeerd, werd ontruimd. Het luchtverkeer werd stilgelegd en ook de luchthaven is volledig ontruimd.