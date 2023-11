Partijen vallen VVD aan: partij deed zelf te weinig aan wooncrisis

De VVD werd zondagochtend tijdens het verkiezingsdebat van de nummers-twee, georganiseerd door WNL op Zondag, hard aangevallen door de BBB, NSC en GroenLinks-PvdA op het onderwerp woningbouw. Volgens die partijen was het de VVD zelf die jarenlang te weinig deed om de wooncrisis op te lossen en heeft zij die deels zelf veroorzaakt. Sophie Hermans (VVD) stelde minder migratie voor zodat er meer huizen beschikbaar zijn. Vorig jaar kwamen er per saldo ruim 200.000 mensen naar Nederland, terwijl er ruim 80.000 woningen werden gebouwd, rekende Hermans voor. De BBB en NSC, die beide pleiten voor een forse beperking op migratie, zijn het in principe met de stelling eens. "Maar dit toont het cynische opportunistische gezicht van de politiek", zei de nummer twee van de BBB Mona Keijzer. Zij verweet Hermans de aandacht van het onderwerp af te leiden door over migratie te beginnen, waar de VVD volgens Keijzer zelf ook te weinig aan heeft gedaan. Verhuurdersheffing Onder VVD-minister Stef Blok kregen woningcorporaties te maken met een forse belasting - de verhuurderheffing - waardoor er volgens de BBB te weinig is gebouwd. Ook stapelen regels op gebied van duurzaamheid of belastingen zich op, waardoor investeren niet meer aantrekkelijk is. NSC, de nieuwe partij onder leiding van Pieter Omtzigt, vindt ook dat de VVD zelf meer had moeten doen. "Ik kan meekomen in de stelling, maar dan denk ik: u was zelf al die jaren aan zet", zei Nicolien Vroonhoven. Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) denkt ook niet dat alleen migratiebeperking de wooncrisis oplost. "De VVD heeft wonen aan de markt overgelaten." Oplossingen naast elkaar Hermans benadrukte dat het een kwestie is van "én-én-én". Niet alleen moet de migratie worden beperkt, ook moet er volgens de VVD meer worden gebouwd. "Het beperken van migratie is de enige serieuze manier om er serieus werk van te maken".