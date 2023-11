CDA-leider tegen Omtzigt: migratiegetal van 50.000 ongeloofwaardig

Het plan van Pieter Omtzigt om per saldo jaarlijks niet meer dan 50.000 migranten toe te laten, vindt CDA-leider Henri Bontenbal niet geloofwaardig. Dat zegt hij in het programma Buitenhof. Volgens hem noemt NSC, de partij van Omtzigt, niet welke maatregelen zij gaat nemen om dat streefgetal te halen. Het zogeheten migratiesaldo (de immigratie minus de emigratie) lag vorig jaar op bijna 224.000. In het partijprogramma van NSC staat dat het saldo van 50.000 een "richtgetal" is en geen harde voorwaarde. Dit aantal bestaat niet alleen uit asiel, maar ook arbeids- en studiemigratie. Er moet volgens NSC verder een "minister voor Migratiebeleid" komen, die maatregelen neemt zodra "het maximale migratiesaldo in beeld komt". Om welke maatregelen het precies gaat, staat niet in het programma. Wel staat er in dat er bijvoorbeeld "strikte voorwaarden" voor arbeidsmigratie komen en dat er een "Europese aanpak" moet komen voor asiel. Waarschuwing Bontenbal "Je moet uitkijken met dit soort grote beloftes", waarschuwt Bontenbal. Volgens hem worden dergelijk grote beloftes te vaak gemaakt door politici. Bovendien is hij niet overtuigd welke maatregelen NSC wil nemen om het migratiesaldo tot ongeveer 50.000 te beperken. "Dat er maar een wet moet komen, vind ik geen geloofwaardige invulling van de belofte." Ook is Bontenbal kritisch op het plan van Omtzigt om niet langer aan al het EU-beleid mee te doen, maar dat Nederland vaker zal pleiten voor een 'opt-out' of uitzondering. Onder meer Denemarken heeft zo'n opt-out voor migratie. "Maar dan maken we de EU minder effectief, terwijl we de EU juist nodig hebben om grote problemen op te lossen." Kinderopvang Bontenbal durft zich als een van de weinigen te wagen aan kritiek op de populaire Omtzigt. In een podcast van het AD zei de CDA-leider dat Omtzigt soms "doorslaat" in zijn controlerende taak en niet voor "ieder wissewasje" naar de interruptiemicrofoon hoeft te lopen. Enkele andere partijen vallen Omtzigt inmiddels ook aan. Zo denkt Volt-leider Laurens Dassen dat Nederland niet een stap vooruit zet als NSC gaat regeren, maar "twintig, dertig, misschien wel veertig stappen achteruit" doet. D66-leider Rob Jetten is kritisch dat Omtzigt de kinderopvang niet gratis wil maken. "Want dit is nou juist waar die toeslagenaffaire is begonnen. Laten we ervoor zorgen dat kinderopvang gewoon een basisvoorziening is voor al die gezinnen in Nederland", zei hij in het radiodebat van de NOS.