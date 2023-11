Yeşilgöz: kiezer moet weten of Omtzigt premier wil worden

De kiezer heeft het "recht om te weten" of Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) de ambitie heeft om premier te worden, zegt Dilan Yeşilgöz (VVD) na afloop van het verkiezingsdebat van RTL. Het populaire Kamerlid antwoordde wederom afhoudend toen hij hiernaar gevraagd werd tijdens het debat. "Ik zou wel wensen dat hij het vanavond even had gezegd", aldus Yeşilgöz, die daarbij opmerkt dat het nog maar tweeënhalve week is tot de verkiezingen. Omdat NSC hoog staat in de peilingen, hangt de vraag of Omtzigt premier wil worden al weken in de lucht. "Het gaat er mij om dat die agenda wordt uitgevoerd", zei Omtzigt hierover tijdens het debat. "Ik heb niet voor niets in het begin gezegd dat ik dat het liefste vanuit de Kamer doe."