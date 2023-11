Dodental Gazastrook boven de 10.000, zegt Palestijns ministerie

TRANSLATE with

De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat in het kustgebied al meer dan 10.000 doden zijn gevallen sinds de oorlog met Israël vorige maand begon. Het ministerie van Volksgezondheid in het door Hamas bestuurde gebied meldde maandag dat het dodental is opgelopen naar 10.022. Israël voert al weken grootschalige bombardementen uit in de Gazastrook en is daar ook met grondtroepen actief. De Israëlische autoriteiten willen de Hamasbeweging uitschakelen. Die voerde op 7 oktober een aanval uit op Israël, waarbij zo'n 1400 mensen om het leven kwamen.