Duitse regering gaat deelstaten 7500 euro per asielzoeker betalen

Na maandenlang overleg heeft de Duitse regering een akkoord gesloten met de deelstaten over de opvang van asielzoekers. Per asielzoeker gaat Berlijn aan deze regionale autoriteiten 7500 euro per jaar betalen, liet bondskanselier Olaf Scholz in de nacht van maandag op dinsdag weten. Duitse deelstaten eisen al langer dat ze meer hulp krijgen bij de opvang van vluchtelingen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden in Duitsland 233.744 asielaanvragen ingediend. Dat zijn er meer dan in heel 2022. In mei beloofde de regering van Scholz al 1 miljard euro aan steun voor de deelstaten als extra bijdrage, onder meer om de immigratiediensten te helpen digitaliseren. De deelstaten drongen al langere tijd aan op een systeem waarbij de betalingen gebaseerd zijn op het aantal opgevangen asielzoekers. Duitsland was vorig jaar het populairste land in Europa voor migranten om naartoe te gaan. Het land is goed voor een kwart van alle asielaanvragen in de EU. Bovendien heeft Duitsland meer dan een miljoen vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen.