Vrouw serveert collega’s spacecake bij afscheid: “Foute grap die uit de hand is gelopen”

De 29-jarige Mariska W. uit Vlissingen nam afscheid van haar werk bij een hotel aan het Veerse Meer, en dus trakteerde zij haar collega's op een brownie. Maar het was niet zomaar een taartje, de lekkernij zat bomvol wiet. Twee van de vijf eters werden flink ziek van de spacecake en stapten naar de politie, schrijft het AD.

'Foute grap'

W. moest zich deze week voor de rechtbank in Middelburg verantwoorden voor haar 'foute grap'. Het was nooit haar bedoeling dat ex-collega's ziek zouden worden, legde ze uit aan de politierechter. Ze kon het altijd goed met ze vinden. “We hadden het wel eens over spacecake gehad, dus kwam ik op het idee om er nu een te maken.”

Helemaal van de wereld

De ontbijtkok legde de brownie ongesneden in de keuken van het hotel en drukte haar collega's op het hart om pas na werktijd ervan te eten. Twee eters werden flink ziek na het verorberen van stukken brownie. Een kok moest overgeven, was niet meer in staat om huiswaarts te keren en werd gevonden door een nachtportier in een poel van zijn eigen braaksel. Een andere collega voelde zich misselijk en sliep daarna lange tijd erg slecht. Beide slachtoffers deden aangifte tegen W.

'Laat dit een les zijn voor anderen'

De officier van justitie vond dat W. schuldig is aan mishandeling omdat ze ‘willens en wetens de kans had aanvaard dat mensen ervan zouden eten en ziek zouden worden’. Ook werd haar verweten dat er geen waarschuwingsbriefje op de cake lag. De officier eiste 60 uur taakstraf en het betalen van 276 euro schadevergoeding.

De politierechter vond het 'jammer' dat W. als enige verdachte is aangeklaagd. “Want mijn indruk is dat meerdere collega’s uw vrouwelijke ex-collega hebben uitgedaagd van de cake te eten”, aldus rechter. “Het is een foute grap die uit de hand is gelopen.”

Uiteindelijk kreeg W., die tot ze de wietbrownie naar haar werk meenam een blanco strafblad had, een voorwaardelijke geldboete van 750 euro, en moet ze 276 euro schadevergoeding betalen aan één van haar ex-collega's. “Laat dit een les zijn voor anderen om geen spacecake te trakteren”, besluit de rechter.