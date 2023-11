D66 valt BBB aan bij verkiezingsdebat: partijprogramma klopt niet

Het verkiezingsprogramma van de BBB erkent de invloed van de mens op klimaatverandering onvoldoende, vindt Tjeerd de Groot van D66 dinsdagavond bij het Klimaat & Energie Verkiezingsdebat in TivoliVredenburg in Utrecht. Het debat is nog maar net begonnen als hij een paragraaf uit het programma van BoerBurgerBeweging voorleest. Hierin gaat het over klimaatverandering, met de zin: "Hoe groot die invloed is, daar verschillen meningen en onderzoeken over." De Groot vindt het een kwalijke uitspraak. "Het VN-klimaatpanel IPCC zegt heel duidelijk: de mens heeft klimaatverandering veroorzaakt", benadrukt de nummer tien op de D66-lijst. Hij vraagt aan Cor Pierik van de BBB om diens eigen partijprogramma te corrigeren. "U moet erkennen dat vrijwel alle wetenschappers zeggen dat de aarde door de mens zo opwarmt." Pierik vindt dat De Groot vooral verder moet lezen in het programma. "We realiseren ons namelijk heel goed dat de klimaatdoelen gewoon gehaald moeten worden in 2050", zegt hij. De BBB wil ook dat Nederland klimaatneutraal is over ruim 25 jaar. Over de weg daar naartoe raken de partijen het nog niet eens. In TivoliVredenburg spreken negen politici over het tegengaan van klimaatverandering en oplossingen in de energietransitie. Ze discussiëren daar onder meer over of wind op zee nodig is, kernenergie, landbouw en over geld dat armere landen nodig hebben bij de klimaattransitie.