Van der Plas komt zelf met doorrekening verkiezingsprogramma

BBB-leider Caroline van der Plas laat het verkiezingsprogramma van haar partij zelf doorrekenen. Binnenkort komt ze met de uitkomsten daarvan, mogelijk deze week al, zei ze woensdagochtend tegen RTL Nieuws. Met de doorrekening wil ze nog voor de verkiezingen aan de kiezers laten zien wat de plannen van BBB niet alleen kosten, maar ook opleveren. BBB heeft de verkiezingsplannen niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Het CPB komt deze woensdag naar buiten met de berekeningen van de partijen die dat wel lieten doen. Het CPB berekent wat het effect is van de plannen van de partijen op bijvoorbeeld de economie, de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën. Verschillende andere partijen, onder meer de NSC van Pieter Omtzigt, de SP, PVV, Partij voor de Dieren en DENK hebben ook hun plannen niet laten doorrekenen. Van der Plas kan zich net als de anderen ook niet goed vinden in de rekenmethode van het CPB. Zo vindt ze dat die niet goed aansluit bij investeringen op de langere termijn die volgens haar echt nodig zijn, zoals in het onderwijs en de gezondheidszorg, vooral de ouderenzorg.