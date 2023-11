Timmermans: NSC en VVD praten kiezer naar de mond over klimaat

Partijen als Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de VVD praten de kiezer naar de mond als het gaat over het klimaat, zegt Frans Timmermans. "Dat burgers met alle onzekerheden die worden gestapeld in hun leven zeggen van 'nu even niet', dat respecteer ik", aldus de partijleider van GroenLinks-PvdA in een interview georganiseerd door de Universiteit Twente en de krant Tubantia in Enschede. Maar hij vindt het "volstrekt onverantwoord" dat leiders hetzelfde doen. "Die weten dat de klimaatcrisis alleen maar versnelt."

"Omtzigt heeft er nauwelijks een woord over in zijn programma", zegt de leider van de linkse combinatie. "De VVD wil niet de vervuilingsschade aanpakken, wil ook niet de fossiele subsidies echt aanpakken. Dan komen we er niet." Recente rapporten en berichten dat de ijskappen bij onder meer Groenland afbrokkelen laten volgens de politicus juist zien dat er een "schepje bovenop" moet.

"Soms moet je in de politiek ook iets zeggen dat mensen misschien niet willen horen, maar wel moeten horen", vindt Timmermans. Hij vindt het hypocriet dat partijen - zonder bij naam te noemen welke hij bedoelt - zich "ineens" zorgen maken om mensen met een smalle beurs als het gaat over het klimaat, terwijl ze dat eerder nooit deden. "Waar ze bezig zijn de aandeelhouders te beschermen."