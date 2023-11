Experts: bevolking VS gaat deze eeuw krimpen

De bevolking van de Verenigde Staten gaat mogelijk nog deze eeuw krimpen. Dat komt naar voren uit een voorspelling van het Census Bureau van de Amerikaanse overheid, dat bijhoudt hoe de bevolking zich ontwikkelt.

De VS tellen momenteel zo'n 331 miljoen inwoners. De bevolking groeit in het meest waarschijnlijke scenario nog tot 370 miljoen inwoners in 2080, maar dan is de piek bereikt. De VS zouden rond de eeuwwisseling zo'n 366 miljoen inwoners tellen, aldus de overheidsdienst. Die baseert zich op gegevens over verwachte geboortes, sterfgevallen en migratie.

Het Census Bureau houdt ook rekening met een scenario waarin de bevolking juist veel groter uitvalt. Als immigratie naar de VS blijft toenemen, zou het land in 2100 zo'n 435 miljoen inwoners kunnen tellen. In het onwaarschijnlijke geval dat internationale migratie helemaal stopt, zou de bevolking bij de eeuwwisseling een omvang kunnen hebben van 226 miljoen mensen.

Het bureau doet ook voorspellingen over de vergrijzing. In het meest waarschijnlijke scenario zijn er in 2029 meer 65-plussers dan minderjarigen. Tegen 2100 zou dan ruim 29 procent van de bevolking ouder zijn dan 65, terwijl 16,4 procent dan jonger is dan achttien.